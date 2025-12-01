Дефицит овощей в Днепропетровской области в этом сезоне особенно проявляется в сегменте помидоров, пользующихся популярностью для приготовления салатов, сообщает Politeka.

Цены на тепличные томаты повышаются из-за сокращения урожая на специализированных фермах. Кроме того, ограниченное количество продукции по открытому грунту после завершения основного сбора также усиливает нагрузку на рынок.

За последнюю неделю стоимость тепличных помидоров выросла примерно на 14%. На сегодняшний день цена колеблется в пределах 35–55 гривен за килограмм (0,85–1,33 доллара) в зависимости от размера, качества и объемов партий.

Фермеры объясняют повышение цен высоким спросом со стороны розничных и оптовых сетей, активно закупающих томаты. К тому же, завершение сезона почвенных овощей также влияет на стоимость продукции.

Аналитики отмечают, что, несмотря на рост, тепличные томаты остаются относительно доступными. Средняя цена сейчас на примерно 30% ниже, чем в начале сентября 2024, что немного смягчает финансовое давление на покупателей.

Следовательно, дефицит овощей в Днепропетровской области формирует современную рыночную ситуацию. Сезонные ограничения, меньший урожай и высокий спрос вынуждают потребителей планировать закупки заранее и учитывать альтернативные варианты доступных овощей.

В регионе также предусмотрена поддержка пожилых граждан. Они получают сертификаты на 440 гривен, которые можно использовать в сети АТБ для приобретения продуктов по собственному усмотрению.

К слову, в Днепропетровской области продукты можно получить бесплатно.

