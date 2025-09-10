Речь идет только о старте программы так называемых ваучеров на бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области.

Кабинет Министров Украины утвердил новую жилищную программу для внутренне перемещенных лиц для получения бесплатного жилья для ВПЛ в Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий Украины.

На начальном этапе государственной программы жилищных ваучеров было определено, что они будут назначаться внутренне перемещенным лицам, имеющим статус участников боевых действий или признанным лицами с инвалидностью в результате войны.

В рамках этой категории планируется поддержать около 3700 семей. Каждому из них государство гарантирует ваучер на сумму до 2 млн. грн., который можно использовать для приобретения собственного дома или квартиры.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры подчеркивают, что речь идет только о старте программы так называемых ваучеров на бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области. В настоящее время ресурсы ограничены, однако правительство ведет активные переговоры с международными партнерами. Уже есть первые договоренности и контакты с Всемирным банком, что позволяет надеяться на расширение финансирования.

Особенностью этой части программы «єВідновлення» является то, что она разработана специально для тех переселенцев, чьи дома остались на временно оккупированных территориях. Для получения ваучера на бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области им не нужно доказывать факт уничтожения или повреждения жилья, а также собирать дополнительные документы, подтверждающие право собственности.

Основными условиями участия в программе является отсутствие другой недвижимости на территории подконтрольной Украине, а также отсутствие полученной ранее государственной жилищной помощи.

Отдельное направление в рамках программы предусматривает компенсацию владельцам жилья, которое находится непосредственно в зоне боевых действий. В таких случаях факт разрушения подтверждается спутниковыми снимками, материалами, полученными из беспилотных летательных аппаратов, фотографиями или видео, предоставленными владельцами, документами ГСЧС или свидетельскими показаниями.

На основании этих доказательств составляется официальный акт обследования, а объект вносится в Реестр поврежденного имущества. Именно этот документ в дальнейшем становится основанием для получения специального сертификата, позволяющего приобрести новое жилье в более безопасном регионе страны.

