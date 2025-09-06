Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области могут получить пожилые украинцы, отвечающие условиям, определенным украинским законодательством, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Законе Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Действует специальная программа поддержки пожилых людей, направленная на тех граждан, которым уже исполнилось 80 лет и которые из-за состояния здоровья не могут полностью самостоятельно заботиться о себе и нуждаются в постоянной посторонней помощи.

Для таких людей предусмотрена дополнительная финансовая доплата для пенсионеров в Днепропетровской области к основной пенсии. По состоянию на сегодняшний день размер этой доплаты составляет 944 гривны 40 копеек в месяц. Эти средства призваны стать существенным подспорьем в возмещении расходов, связанных с уходом, приобретением лекарств, продуктов и других необходимых вещей для повседневной жизни.

Кроме того, в августе отдельные категории украинцам почтенного возраста могут рассчитывать еще и на однократные дополнительные начисления. Их размер зависит от определенного статуса и льготной категории получателя. Так, сумма разовой выплаты может колебаться в пределах от 450 до 3100 гривен. Это позволяет частично компенсировать рост расходов на проживание и предоставить пенсионерам финансовое облегчение в наиболее критический для них период.

Доплата для пенсионеров в Днепропетровской области в размере 944 гривны 40 копеек устанавливается только для украинцев, которые получают пенсию по возрасту и одновременно по состоянию здоровья не способны самостоятельно себя обслуживать. Государство признает, что такие люди особенно нуждаются в посторонней помощи, поэтому и оказывает им финансовую поддержку, чтобы облегчить организацию ухода.

Для оформления этой выплаты необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины. Ключевым документом, подтверждающим право на получение надбавки, медицинская справка от врачебно-консультационной комиссии. Именно вывод ЛКК свидетельствует, что человек действительно нуждается в постоянной посторонней помощи. Важно, что справки, выданные еще в 2020 году с отметкой «бессрочная», остаются в силе и сейчас. То есть, повторно проходить медицинское обследование в таком случае не нужно.

Кроме справки из медицинского учреждения, для оформления надбавки следует подать справку о составе семьи. Этот документ подтверждает, что рядом с пенсионером нет трудоспособных родственников, которые могли бы взять на себя долг по уходу. Если такие родственники есть, но они фактически не проживают с пожилым человеком или по определенным причинам не могут осуществлять уход, необходимы соответствующие подтверждения. Дополнительно в сервисный центр ПФУ подается личное письменное заявление.

При предоставлении всех необходимых документов и соблюдения установленных требований надбавка назначается в максимально короткие сроки.

