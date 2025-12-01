Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах обеспечивает безопасное проживание и комфорт для тех, кто остался без дома.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах предоставляется через специальный модульный городок, сообщает Politeka.

Здесь временно принимают жителей общины, потерявших жилье.

По данным городского департамента социальной защиты, проект направлен на поддержку внутренне перемещенных лиц и граждан, чьи дома были разрушены во время войны или чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделяют старикам. Для них важны стабильность, уход и ежедневная забота. Программа включает проживание, социальное сопровождение и помощь наиболее уязвимым категориям населения.

Организацией занимается Департамент социальной защиты населения городского совета. Сотрудники формируют списки заявителей, принимают документы, проводят консультации и проверяют данные. Чтобы стать участником, нужно заполнить форму и предоставить пакет документов, подтверждающих личность и статус заявителя.

Прием проходит в общественной приемной по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. Специалисты помогают заполнить анкету, объясняют порядок оформления и отвечают на вопросы. Для регистрации необходим паспорт, идентификационный код и справка ВПЛ. Если подает заявку семья, в форме указывают всех членов, нуждающихся в временном жилье.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах обеспечивает безопасное проживание и комфорт для тех, кто остался без дома. Программа помогает пенсионерам получить необходимую поддержку и сохранить социальную устойчивость в обществе.

Кроме того, в Сумской области у украинцев также есть возможность получить денежную помощь.

