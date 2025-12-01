Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах забезпечує безпечне проживання та комфорт для тих, хто залишився без власного дому.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах надається через спеціальне модульне містечко, повідомляє Politeka.

Тут тимчасово приймають мешканців громади, які втратили житло.

За даними міського департаменту соціального захисту, проєкт спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб та громадян, чиї будинки були зруйновані під час війни або надзвичайних ситуацій. Особливу увагу приділяють людям похилого віку. Для них важливі стабільність, догляд та щоденна турбота. Програма включає проживання, соціальний супровід та допомогу найвразливішим категоріям населення.

Організацією займається Департамент соціального захисту населення міської ради. Працівники формують списки заявників, приймають документи, проводять консультації та перевіряють дані. Щоб стати учасником, потрібно заповнити форму та подати пакет документів, що підтверджують особу і статус заявника.

Прийом відбувається у громадській приймальні за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Спеціалісти допомагають заповнити анкету, пояснюють порядок оформлення та відповідають на запитання. Для реєстрації потрібні паспорт, ідентифікаційний код та довідка ВПО. Якщо подає заявку родина, у формі вказують усіх членів, яким потрібне тимчасове житло.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах забезпечує безпечне проживання та комфорт для тих, хто залишився без власного дому. Програма допомагає пенсіонерам отримати необхідну підтримку та зберегти соціальну стабільність у громаді.

Крім того, у Сумській області українці також мають можливість отримати грошову допомогу.

