График отключения света в Сумской области на 2 декабря обнародован энергетической компанией, которая сообщила о ряде временных перерывов, необходимых для проведения технических работ и повышения надежности сетей, передает Politeka.

По информации АО «Сумыоблэнерго», в Недригайловской общине Роменского района отключение запланировано в промежутке с 09:00 до 15:00. Перерыв охватит улицу Сумскую с большим количеством адресов — от домов в пределах 100–98, включая несколько секций, — а также переулок 1-й Сумской. Линии нуждаются в восстановлении, что и явилось основанием для выполнения работ. Специалисты подчеркивают, что такие вмешательства направлены на стабильность последующего электроснабжения.

Отдельные объекты в Шостке будут оставаться без питания с 00:00 до 23:59. Изменения касаются потребителей на улице Винницкой, где продолжаются работы, запланированные заранее. Такие действия позволяют усилить контроль за состоянием отдельных участков и оптимизировать нагрузку.

В Конотопе перерывы продлятся с 08:00 до 16:00. Они коснутся домов на Перфораторной и Вознесенско-Троицкой. По словам энергетиков, обновление оборудования на этих участках критически важно, ведь оно обеспечивает текущую и перспективную стабильность подачи питания в густонаселенных кварталах района.

Компания призывает жителей заранее подготовиться: зарядить необходимые приборы, оптимизировать использование электротехники и, по возможности, иметь альтернативные источники питания. Отмечается, что такие мероприятия плановые и проводятся для предотвращения непредвиденных аварий зимой.

В целом, график отключения света в Сумской области на 2 декабря призван поддержать стабильную работу сетей и обеспечить потребителям безопасное электроснабжение в последующий период.

