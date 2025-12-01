Цены и дальше могут подниматься, если уровень предложения в ближайшие недели не увеличится, а дефицит продуктов в Кривом Роге сохранится.

В Кривом Роге в последнее время фиксируют нехватку ряда популярных продуктов, традиционно пользующихся спросом среди местных жителей, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщают аналитики.

Специалисты отмечают, что тепличные огурцы снова стремительно дорожают. Ключевым фактором такого роста стоимости есть дефицит качественной продукции на внутреннем рынке региона. Сочетание ограниченного количества овощей и стабильного спроса со стороны розничных сетей создает условия для дальнейшего повышения цен.

По данным экспертов, тепличные хозяйства продают огурцы в пределах от 85 до 110 гривен за килограмм, что примерно на 10 процентов дороже, чем на прошлой неделе. Такая динамика связана с тем, что торговые сети продолжают закупать продукцию премиального качества, а производители, реагируя на этот спрос, корректируют ценовую политику.

Дополнительным фактором удорожания является резкое сокращение объемов предложения. Большинство украинских тепличных комбинатов завершают сезон реализации основной части урожая, что приводит к уменьшению количества доступных овощей на рынке и усугубляет дефицит.

Подобные тенденции наблюдаются и на рынке тепличных томатов. Стоимость помидоров растет уже третью неделю подряд, а эксперты объясняют это уменьшением поставок от тепличных производителей, которые реализуют значительно меньшие объемы продукции, чем в начале сезона.

Производители не исключают, что цены и дальше могут подниматься, если уровень предложения в ближайшие недели не увеличится, а дефицит продуктов в Кривом Роге сохранится. Таким образом, рынок тепличных овощей постепенно входит в период ценовой нестабильности, когда спрос существенно опережает возможности производителей.

Источник: EastFruit.

