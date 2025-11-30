На понедельник, 1 декабря 2025 года, ДТЭК объявил о дополнительных графиках отключения света в Днепропетровской области.

В ДТЭК предупредили о новых локальных графиках отключения света в Днепропетровской области на понедельник, 1 декабря 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, 1 декабря с 8:00 до 18:00 дополнительные графики отключения света будут применяться в таких населенных пунктах Днепропетровской области:

Терновка (ул. Приточиловка, Спортивная, Тычины, Леси Украинки, Франко, пер. Леси Украинки, Франко);

Степное (Вишневая, Мира, Новая, Тепличная, Харьковская, Янтарная);

Новоолескандровка (Дружбы, Осенняя, СТ "Дорожник", "Лоцман", "Днепровская Ривьера");

Южное (Виноградная, Гарнизонная, Подводников, Южная, Аэропотовская, пер. Корабельный);

Старые Кодаки (Строителей, Веселая, Гетманская, Горная, Гоголя, Горянская, Дорожная, Заречная, Клубная, Кодацкая, Короткая, Космическая, Крайняя, Лазурная, Мира, Маяковского, Металлургов, Набережная, Новая, Овражная, Оптимистов и др.);

Днепровое (Центральное);

Сажевка (Оптимистов).

С 8:00 до 18:00 обесточения состоятся в с. Дачное (Вербова, Степная), Оженковка (Днепровская, Залужная, Центральная, пер. Короткий, Широкий), Домаха (Железнодорожная, Лесной, Молодежный), пишет Politeka.

В с. Бабайковка Царичанской общины графики отключения света 1 декабря будут действовать с 8 до 16 часов для домов по улицам Весенняя, Прибрежная, Приветная, Центральная, а с 12 до 18 – Украинская. В с. Великокозырщина ограничения будут действовать с 8 до 14 по ул. Береговая и Мира.

