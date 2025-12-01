Новый график движения поездов из Киева касается нескольких экспрессов, изменения ввела компания-перевозчик «Укрзализныця» с декабря, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Укрзализныця».

"Укрзализныця" объявила о запуске новых международных сообщений и о дальнейшей синхронизации украинских маршрутов с рейсами в Германию, что значительно улучшит условия путешествий для пассажиров из Украины.

Начиная с декабря 2025 года, трансграничное железнодорожное сообщение между Германией и Польшей существенно расширится. Если раньше каждый день курсировало 11 прямых поездов, то теперь их количество увеличится до 17, что составляет рост на 54%. Благодаря этому украинские пассажиры смогут легче планировать поездки в Германию или возвращаться домой, ведь для поездки теперь необходима только одна пересадка на территории Польши.

Новый график движения поездов из Киева выглядит следующим образом: экспресс №51К Киев — Перемышль будет прибывать в 05:00, что позволяет осуществить комфортную пересадку на рейс EC134 Via Regia в Перемышль — Лейпциг, который отправляется в 07:12.

Лейпциг, являясь большим железнодорожным узлом Саксонии, обеспечивает доступ к скоростным поездам, курсирующим по всей Европе, открывая пассажирам широкий выбор маршрутов.

Все пересадки согласованы по обоим направлениям, что делает поездку домой такой же удобной, как и путешествие в Германию. Кроме того, добраться до Берлина можно ночными поездами EC430 и EC440, которые отправляются из Перемышля и Холма соответственно.

«Укрзализныця» продолжает активно расширять международные сообщения и синхронизировать их с рейсами европейских железных дорог, обеспечивая удобство и комфорт для украинских пассажиров во время путешествий за границу и обратно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: кто может обратиться за выплатами, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Харькове: на каких вакансиях предлагают от 30 тысяч в месяц.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харьковской области: каких товаров не хватает на рынке.