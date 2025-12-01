Ціни й надалі можуть підніматися, якщо рівень пропозиції у найближчі тижні не збільшиться, а дефіцит продуктів у Кривому Розі збережеться.

У Кривому Розі останнім часом фіксують нестачу низки популярних продуктів, які традиційно користуються попитом серед місцевих жителів, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляють аналітики.

Фахівці зазначають, що тепличні огірки знову стрімко дорожчають. Ключовим чинником такого зростання вартості є дефіцит якісної продукції на внутрішньому ринку регіону. Поєднання обмеженої кількості овочів та стабільного попиту з боку роздрібних мереж створює умови для подальшого підвищення цін.

За даними експертів, тепличні господарства наразі продають огірки в межах від 85 до 110 гривень за кілограм, що приблизно на 10 відсотків дорожче, ніж минулого тижня. Така динаміка пов’язана з тим, що торговельні мережі продовжують закуповувати продукцію преміальної якості, а виробники, реагуючи на цей попит, коригують цінову політику.

Додатковим чинником подорожчання є різке скорочення обсягів пропозиції. Більшість українських тепличних комбінатів завершують сезон реалізації основної частини врожаю, що призводить до зменшення кількості доступних овочів на ринку та посилює дефіцит.

Подібні тенденції простежуються і на ринку тепличних томатів. Вартість помідорів зростає вже третій тиждень поспіль, а експерти пояснюють це зменшенням постачань від тепличних виробників, які наразі реалізують значно менші обсяги продукції, ніж на початку сезону.

Виробники не виключають, що ціни й надалі можуть підніматися, якщо рівень пропозиції у найближчі тижні не збільшиться, а дефіцит продуктів у Кривому Розі збережеться. Таким чином, ринок тепличних овочів поступово входить у період цінової нестабільності, коли попит суттєво випереджає можливості виробників.

Джерело: EastFruit.

