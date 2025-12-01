Енергетики запланували в Одеській області 2 грудня 2025 року профілактичні роботи та відповідні графіки відключення світла.

ДТЕК попередив про нові графіки відключення світла в Одеській області на вівторок, 2 грудня 2025 року, на час проведення профілактичних робіт в електромережах, пише Politeka.

Додаткові графіки відключення світла в Одеській області 2 грудня з 8:00 до 19:00 торкнуться населених пунктів Гавиноси (вулиці Вечірня, Лугова, Паркова, Садова, Соснова, Центральна) та Стрюкове (вул. Водоп'янова, пров. Січових Стрільців).

Із 8:00 до 20:00, як повідомляє Politeka, у вівторок обмеження електропостачання діятимуть у таких населених пунктах:

Полішпакове;

Гурівське;

Козакове;

Мартове;

Заможне;

Наливайкове;

Данилівка;

частково Новоборисівка (Сонячна, Затишна, Миру, Тиха, Шевченка).

Крім того, 2 грудня в Одеській області спеціальні графіки відключення світла з 8:00 до 20:00 застосовуватимуть у місті Болград для будинків по вул. Бессарабська, Захисників України, Костянтина Карагеза, Макляка, Покровська, Шкільна.

Так само, за даними ДТЕК, із 8 до 20 години у вівторок без електропостачання тимчасово залишаться мешканці кількох сіл Васильківської територіальної громади:

Голиця (Виноградна, Зелена, Кара Маринська, Річкова, Степова, Шкільна);

Калчева (Бундєва Мінко, Касапська, Лісова, Миру, Молодіжна, Пушкіна, Садова, Спортивна, Степова, Центральна, Чкалова, Шкільна, пров. Бессарабський).

