Новый график движения поездов в Полтавской области вводится на несколько экспрессов "Укрзализныци", курсирующих в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

В Полтавской области временно меняется движение ряда пригородных поездов в связи с проведением ремонтных работ на отдельных участках железнодорожной инфраструктуры. "Укрзализныця" предупреждает пассажиров, что новый график движения поездов в Полтавской области и такие изменения будут действовать в течение первых дней декабря и будут касаться маршрутов в направлении станции Лубны.

С 1 по 5 декабря несколько пригородных поездов будут курсировать по обновленным маршрутам. Экспресс 6364, который обычно следует по направлению Гребенка – Ромодан, временно будет двигаться на участке Гребенка – Лубны. В обратном направлении также произойдут изменения: экспресс 6365 будет курсировать от Лубен до Гребенки вместо привычного маршрута.

Электричка 6363, которая обычно следует за направлением Ромодан – Гребенка, в эти дни будет направляться только к станции Лубны. Кроме того, электричка 6366 будет временно курсировать по маршруту Лубны – Ромодан, хотя по стандартному расписанию он двигается между Гребенкой и Ромоданом.

Такие временные изменения введены для обеспечения безопасной работы железной дороги во время ремонта. "Укрзализныця" рекомендует пассажирам заранее ознакомиться с актуальным постанционным расписанием движения поездов на официальном сайте компании.

Напомним, что полностью перекрыли движение транспорта по ул. Владимир Ивасюк в Полтаве. Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Полтавского городского совета. Связано это с реконструкцией котельной «Полтаватеплоэнерго». Срок действия решения – до 7 декабря.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: популярных товаров стало значительно меньше, почему наблюдается недостаток.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: новые расценки могут удивить.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: какие документы следует предоставить для получения.