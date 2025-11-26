В Полтавской области раздают денежную помощь для ВПЛ в рамках программы «Зимняя поддержка», но выплаты предусмотрены только для отдельных категорий граждан, пишет Politeka.net.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
Официально начат прием заявок на получение разовой выплаты в размере 6500 грн, назначенной наиболее социально уязвимым группам населения. Цель программы — поддержать тех, кто больше нуждается в дополнительных ресурсах в зимний период.
Кто может получить 6500 грн
Право на помощь имеют следующие категории:
- дети до 18 лет из малообеспеченных семей;
- дети из числа ВПЛ, получающие пособие на проживание;
- дети, находящиеся на попечении или попечении;
- дети с инвалидностью, живущие в ДБСТ или приемных семьях;
- лица с инвалидностью I группы, которые являются получателями пособия на жительство как ВПЛ;
- одинокие пенсионеры с пенсией до 9 444 грн, получающие надбавку по уходу.
Как подать заявку
Подать документы можно до 17 декабря 2025 одним из двух способов:
- через мобильное приложение Дия;
- обратившись лично в Пенсионный фонд Украины.
Оформление помощи через Дия
Для подачи заявки онлайн нужно:
- Обновите приложение Дия до последней версии.
- Открыть раздел Сервисы → Зимняя поддержка → Зимние 6 500 грн.
- Подтвердить наличие активной Дия.Карты, на которую будут зачислены средства. Если карты нет, система предложит открыть ее при подаче заявления.
- Отправить заявку.
На что можно потратить деньги
Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области предназначена исключительно для приобретения товаров, связанных с подготовкой к холодному сезону, в частности:
- теплая одежда;
- лекарства;
- витамины.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.
Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на отопление в Полтавской области: как оно повлияет на домохозяйства.