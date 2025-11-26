В Полтавской области раздают денежную помощь для ВПЛ в рамках программы «Зимняя поддержка», но выплаты предусмотрены только для отдельных категорий граждан, пишет Politeka.net.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Официально начат прием заявок на получение разовой выплаты в размере 6500 грн, назначенной наиболее социально уязвимым группам населения. Цель программы — поддержать тех, кто больше нуждается в дополнительных ресурсах в зимний период.

Кто может получить 6500 грн

Право на помощь имеют следующие категории:

  • дети до 18 лет из малообеспеченных семей;
  • дети из числа ВПЛ, получающие пособие на проживание;
  • дети, находящиеся на попечении или попечении;
  • дети с инвалидностью, живущие в ДБСТ или приемных семьях;
  • лица с инвалидностью I группы, которые являются получателями пособия на жительство как ВПЛ;
  • одинокие пенсионеры с пенсией до 9 444 грн, получающие надбавку по уходу.

Как подать заявку

Подать документы можно до 17 декабря 2025 одним из двух способов:

  • через мобильное приложение Дия;
  • обратившись лично в Пенсионный фонд Украины.

выплаты, субсидия, почта

Оформление помощи через Дия

Для подачи заявки онлайн нужно:

  • Обновите приложение Дия до последней версии.
  • Открыть раздел Сервисы → Зимняя поддержка → Зимние 6 500 грн.
  • Подтвердить наличие активной Дия.Карты, на которую будут зачислены средства. Если карты нет, система предложит открыть ее при подаче заявления.
  • Отправить заявку.

На что можно потратить деньги

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области предназначена исключительно для приобретения товаров, связанных с подготовкой к холодному сезону, в частности:

  • теплая одежда;
  • лекарства;
  • витамины.

