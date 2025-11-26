Официально начат прием заявок на получение разовой денежной помощи для ВПЛ в Полтавской области в размере 6 500 грн.

В Полтавской области раздают денежную помощь для ВПЛ в рамках программы «Зимняя поддержка», но выплаты предусмотрены только для отдельных категорий граждан, пишет Politeka.net.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Официально начат прием заявок на получение разовой выплаты в размере 6500 грн, назначенной наиболее социально уязвимым группам населения. Цель программы — поддержать тех, кто больше нуждается в дополнительных ресурсах в зимний период.

Кто может получить 6500 грн

Право на помощь имеют следующие категории:

дети до 18 лет из малообеспеченных семей;

дети из числа ВПЛ, получающие пособие на проживание;

дети, находящиеся на попечении или попечении;

дети с инвалидностью, живущие в ДБСТ или приемных семьях;

лица с инвалидностью I группы, которые являются получателями пособия на жительство как ВПЛ;

одинокие пенсионеры с пенсией до 9 444 грн, получающие надбавку по уходу.

Как подать заявку

Подать документы можно до 17 декабря 2025 одним из двух способов:

через мобильное приложение Дия;

обратившись лично в Пенсионный фонд Украины.

Оформление помощи через Дия

Для подачи заявки онлайн нужно:

Обновите приложение Дия до последней версии.

Открыть раздел Сервисы → Зимняя поддержка → Зимние 6 500 грн.

Подтвердить наличие активной Дия.Карты, на которую будут зачислены средства. Если карты нет, система предложит открыть ее при подаче заявления.

Отправить заявку.

На что можно потратить деньги

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области предназначена исключительно для приобретения товаров, связанных с подготовкой к холодному сезону, в частности:

теплая одежда;

лекарства;

витамины.

