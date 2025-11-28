Синоптики советуют следить за прогнозом погоды на декабрь в Одессе, не забывать о зонте и наслаждаться первым зимним месяцем.

Прогноз погоды на декабрь в Одессе сделали синоптики и раскрыли, к каким сюрприщам следует готовиться гостям и жителям города, сообщает Politeka.net.

Мы собрали информацию с нескольких сайтов по прогнозам синоптиков и выяснили, чего ждать в первый месяц зимы.

Начало зимы ознаменуется значительным количеством осадков и существенными колебаниями температуры. В дневные часы воздух прогреется от +1 до +9 градусов Цельсия, тогда как ночью температура будет колебаться от -1 до +6 градусов.

Почти каждый день ожидаются разные осадки: со 2 по 4 декабря синоптики прогнозируют снег, а 6, 7, 9 и 10 числа - небольшие дожди. Полная облачность предполагается 1, 5 и 8, при этом только в первый день месяца возможны периодические солнечные лучики.

Вторая декада декабря, с 11 по 20 число, будет не менее осадочной, но в то же время предполагается несколько солнечных дней. Дневная температура будет колебаться от +1 до +12, а ночная от -7 до +7. Из-за значительных перепадов температур синоптики советуют перед выходом из дома проверять прогноз и соответственно одеваться.

Об осадках: 11 и 12 ожидается небольшой снег, который лишь немного посыпает землю. 13 числа на небе будет преобладать солнце, равно как и 14, 19 и 20. С 15 по 18 число прогнозируются дожди, поэтому следует иметь при себе зонт.

Прогноз погоды на декабрь в Одессе обещает, что последние одиннадцать дней месяца будут более спокойными как по температурному режиму, так и по интенсивности осадков. Дневная температура будет держаться в пределах +1…+8 градусов, ночная от -1 до +5 градусов. 21, 22 и 25 декабря прогнозируются дожди, а 27 и 28 числа город укроет снег.

В последний день месяца погода будет преимущественно солнечной, что немного разбавит новогоднюю атмосферу, хотя большинство дней будет облачным.

