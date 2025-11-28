Синоптики радять стежити за прогнозом погоди на грудень в Одесі, не забувати про парасольку і насолоджуватися першим місяцем зими.

Прогноз погоди на грудень в Одесі зробили синоптики та розкрили, до яких сюрприщів варто готуватись готям та жителям міста, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали інформацію з кількох сайтів з прогнозами синоптиків та з'ясували, чого чекати в перший місяць зими.

Початок зими відзначиться значною кількістю опадів та суттєвими коливаннями температури. У денний час повітря прогріється від +1 до +9 градусів Цельсія, тоді як уночі температура коливатиметься від -1 до +6 градусів.

Майже щодня очікуються різні опади: з 2 по 4 грудня синоптики прогнозують сніг, а 6, 7, 9 та 10 числа — незначні дощі. Повна хмарність передбачається 1, 5 та 8 грудня, при цьому лише першого дня місяця можливі періодичні сонячні промінчики.

Друга декада грудня, з 11 по 20 число, буде не менш опадовою, але водночас передбачає кілька сонячних днів. Денна температура коливатиметься від +1 до +12, а нічна — від -7 до +7. Через значні перепади температур синоптики радять перед виходом з дому перевіряти прогноз і відповідно одягатися.

Щодо опадів: 11 та 12 очікується невеликий сніг, який лише трохи притрусить землю. 13 числа на небі переважатиме сонце, так само як і 14, 19 та 20 грудня. З 15 по 18 число прогнозуються дощі, тому варто мати при собі парасольку.

Прогноз погоди на грудень в Одесі обіцяє, що останні одинадцять днів місяця будуть дещо спокійнішими як за температурним режимом, так і за інтенсивністю опадів. Денна температура триматиметься у межах +1…+8 градусів, нічна — від -1 до +5 градусів. 21, 22 та 25 грудня прогнозуються дощі, а 27 та 28 числа місто вкриє сніг.

В останній день місяця погода буде переважно сонячною, що трохи розбавить новорічну атмосферу, хоча більшість днів залишатимуться хмарними.

