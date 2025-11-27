Спеціалісти ДТЕК попередили мешканців Київської області про додаткові графіки відключення світла на пʼятницю, 28 листопада 2025 року.

Оголошено нові локальні графіки відключення світла в Київській області на 28 листопада, повʼязані з проведенням профілактичних робіт у електромережах, пише Politeka.

Зокрема в Київській області додаткові графіки відключення світла 28 листопада 2025 року будуть застосовувати у межах Обухівської міської територіальної громади. Обмеження діятимуть із 9:00 до 18:00 у таких населених пунктах:

Деревʼяна;

Гусачівка (вулиці Захисників України, Козацька Дорога, Добрий Шлях, Лісова Пісня, Перемоги України, Слави, Лесі Українки, Тараса Шевченка, пров. Слави, Лісовий);

Григорівка (вул. Верхні Солонці, Нижні Солонці, Вишнева, Віті Коробка, Героїв Майдану, Заводська, Лесі Українки, Миру, Молодіжна, Соборна, пров. Героїв Майдану).

Також, за даними ДТЕК, графіки відключення світла в Київській області 28 листопада торкнуться Немішаївської селищної територіальної громади, повідомляє Politeka. Знеструмлення там відбуватимуться з 8:30 до 18:00 у селищі Клавдієво-Тарасове для будинків по вулицях Варшавська, Ворошилова, Свободи, Травнева та пров. Севастопольський.

Крім того, у пʼятницю додаткові знеструмлення також відбуватимуться у Бучанській громаді. З 8:00 до 16:00 без електроенергії залишаться мешканці Бучі (вул. Києво-Мироцька) та Мироцького (Райдужна), а з 8:30 до 19:00 – Блиставиця (Поліська, 1) та Бабинці (Івана Франка, 1).

