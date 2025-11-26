Графік відключення світла в Чернігівській області на 27 листопада залишає можливість ефективно організувати день.

Графік відключення світла в Чернігівській області на 27 листопада передбачає тимчасове припинення електропостачання в окремих населених пунктах району через планові ремонтні роботи на повітряних лініях електропередачі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію українцям надають на офіційному сайті Остерської громади.

В Остерській громаді електроенергії не буде з 09:00 до 16:00. Під знеструмлення потраплять мешканці Євминки, вулиці Київська та Насосна, а також Крехаєва, включно з вулицями 1 Травня, Березнева, Богданенка, Гайова, Деснянська, Лесі Українки, Лугова, Молодіжна, Москаленко, Набережна, Наталії Земної, Озерна, Партизанська, Садова, Свято-Троїцька, Шевченка та прилеглі провулки.

У Євминці роботи зачеплять будинки за адресами Київська 294–337 та Насосна, 1. У Крехаєві ремонт торкнеться великої кількості об’єктів на ключових вулицях і провулках громади. Такі заходи проводяться для підвищення надійності енергопостачання та запобігання аварійним відключенням у майбутньому.

Енергетики радять мешканцям заздалегідь підготуватися: зарядити мобільні пристрої, забезпечити запас освітлення та перевірити наявність необхідних приладів для підтримки побутових потреб. Також варто планувати роботу електроприладів поза часом відключення, аби мінімізувати незручності.

Графік відключення світла в Чернігівській області на 27 листопада залишає можливість ефективно організувати день і підготуватися до тимчасових обмежень у постачанні електроенергії, що дозволить уникнути непередбачених труднощів у побуті.

