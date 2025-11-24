Графік відключення світла в Чернігівській області на 25 листопада дозволяє планувати день і уникати неприємних сюрпризів, пов’язаних із відсутністю електропостачання.

Графік відключення світла в Чернігівській області на 25 листопада оприлюднили для мешканців Остерської громади та сусідніх населених пунктів, повідомляє Politeka.

Інформація розміщена на офіційному сайті громади.

Планові роботи проводяться з метою технічного обслуговування мереж та ремонту обладнання підстанцій, що гарантує стабільну роботу електропостачання у майбутньому.

У місті Остер електропостачання буде тимчасово відсутнє з 09:00 до 17:00 на вулицях Вознесенська, Генерала Солонини, Незалежності, Татарівська та Тимофія Носача. Ремонт передбачає перевірку повітряних ліній та модернізацію обладнання.

У селі Білики планове відключення охопить Деснянську, Київську, Лісову, Молодіжну та Незалежності, а також провулки Заливний, Київський, Новий і Рибальський. Ремонти на місцевих підстанціях забезпечують безпеку та надійність мережі для всіх споживачів.

Жителі Жилин Млинок тимчасово залишаться без електрики на Лугова вулиці з 09:00 до 17:00, а у селі Набільське планові роботи торкнуться Підгорної та Центральної вулиць. Окремо повідомляється, що в Остері на вулиці Героїв 66-ї бригади також запланований ремонт.

Компанія-оператор електромереж просить мешканців заздалегідь підготуватися до тимчасового відключення, забезпечивши альтернативні джерела освітлення та не залишаючи ввімкнену побутову техніку без нагляду.

Отже, графік відключення світла в Чернігівській області на 25 листопада дозволяє планувати день і уникати неприємних сюрпризів, пов’язаних із відсутністю електропостачання. Ремонтні роботи проводяться за встановленим графіком і спрямовані на покращення надійності мереж.

