График отключения света в Черниговской области на 25 ноября позволяет планировать день и избегать неприятных сюрпризов, связанных с отсутствием электроснабжения.

График отключения света в Черниговской области на 25 ноября был обнародован для жителей Остерской общины и соседних населенных пунктов, сообщает Politeka.

Информация размещена на официальном сайте общины.

Плановые работы проводятся в целях технического обслуживания сетей и ремонта оборудования подстанций, что гарантирует стабильную работу электроснабжения в будущем.

В городе Остер электроснабжение будет временно отсутствовать с 09:00 до 17:00 на улицах Вознесенска, Генерала Солонины, Независимости, Татаровской и Тимофея Носача. Ремонт подразумевает проверку воздушных линий и модернизацию оборудования.

В селе Билыки плановое отключение охватит Деснянскую, Киевскую, Лесную, Молодежную и Независимости, а также переулки Заливный, Киевский, Новый и Рыболовный. Ремонты местных подстанций обеспечивают безопасность и надежность сети для всех потребителей.

Жители Жилин Млынок временно останутся без электричества на Луговой улице с 09:00 до 17:00, а в селе Набельское плановые работы коснутся Подгорной и Центральной улиц. Отдельно сообщается, что в Остере по улице Героев 66-й бригады также запланирован ремонт.

Компания-оператор электросетей просит жильцов заранее подготовиться к временному отключению, обеспечив альтернативные источники освещения и не оставляя включенную бытовую технику без присмотра.

Ремонтные работы производятся по установленному графику и направлены на улучшение надежности сетей.

