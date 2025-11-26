У Полтавській області роздають грошову допомогу для ВПО в межах програми «Зимова підтримка», але виплати передбачені лише для окремих категорій громадян, пише Politeka.net.

Про це інформує Міністерство соціальної політики України.

Офіційно розпочато прийом заявок на отримання разової виплати у розмірі 6 500 грн, призначеної найбільш соціально вразливим групам населення. Мета програми — підтримати тих, хто найбільше потребує додаткових ресурсів у зимовий період.

Хто може отримати 6 500 грн

Право на допомогу мають такі категорії:

  • діти до 18 років із малозабезпечених сімей;
  • діти з числа ВПО, які отримують допомогу на проживання;
  • діти, що перебувають під опікою чи піклуванням;
  • діти з інвалідністю, які живуть у ДБСТ або прийомних сім’ях;
  • особи з інвалідністю I групи, що є отримувачами допомоги на проживання як ВПО;
  • одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Як подати заявку

Подати документи можна до 17 грудня 2025 року одним із двох способів:

  • через мобільний застосунок Дія;
  • звернувшись особисто до Пенсійного фонду України.

виплати, субсидія, пошта

Оформлення допомоги через Дію

Для подання заявки онлайн потрібно:

  • Оновити застосунок Дія до останньої версії.
  • Відкрити розділ Сервіси → Зимова підтримка → Зимові 6 500 грн.
  • Підтвердити наявність активної Дія.Картки, на яку буде зараховано кошти. Якщо картки немає, система запропонує відкрити її під час подання заяви.
  • Надіслати заявку.

На що можна витратити кошти

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області призначена виключно для придбання товарів, пов’язаних із підготовкою до холодного сезону, зокрема:

  • теплий одяг;
  • медикаменти;
  • вітаміни.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.