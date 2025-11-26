Офіційно розпочато прийом заявок на отримання разової грошової допомоги для ВПО в Полтавській області у розмірі 6 500 грн.

У Полтавській області роздають грошову допомогу для ВПО в межах програми «Зимова підтримка», але виплати передбачені лише для окремих категорій громадян, пише Politeka.net.

Про це інформує Міністерство соціальної політики України.

Офіційно розпочато прийом заявок на отримання разової виплати у розмірі 6 500 грн, призначеної найбільш соціально вразливим групам населення. Мета програми — підтримати тих, хто найбільше потребує додаткових ресурсів у зимовий період.

Хто може отримати 6 500 грн

Право на допомогу мають такі категорії:

діти до 18 років із малозабезпечених сімей;

діти з числа ВПО, які отримують допомогу на проживання;

діти, що перебувають під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, які живуть у ДБСТ або прийомних сім’ях;

особи з інвалідністю I групи, що є отримувачами допомоги на проживання як ВПО;

одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Як подати заявку

Подати документи можна до 17 грудня 2025 року одним із двох способів:

через мобільний застосунок Дія;

звернувшись особисто до Пенсійного фонду України.

Оформлення допомоги через Дію

Для подання заявки онлайн потрібно:

Оновити застосунок Дія до останньої версії.

Відкрити розділ Сервіси → Зимова підтримка → Зимові 6 500 грн.

Підтвердити наявність активної Дія.Картки, на яку буде зараховано кошти. Якщо картки немає, система запропонує відкрити її під час подання заяви.

Надіслати заявку.

На що можна витратити кошти

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області призначена виключно для придбання товарів, пов’язаних із підготовкою до холодного сезону, зокрема:

теплий одяг;

медикаменти;

вітаміни.

