У Полтавській області роздають грошову допомогу для ВПО в межах програми «Зимова підтримка», але виплати передбачені лише для окремих категорій громадян, пише Politeka.net.
Про це інформує Міністерство соціальної політики України.
Офіційно розпочато прийом заявок на отримання разової виплати у розмірі 6 500 грн, призначеної найбільш соціально вразливим групам населення. Мета програми — підтримати тих, хто найбільше потребує додаткових ресурсів у зимовий період.
Хто може отримати 6 500 грн
Право на допомогу мають такі категорії:
- діти до 18 років із малозабезпечених сімей;
- діти з числа ВПО, які отримують допомогу на проживання;
- діти, що перебувають під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю, які живуть у ДБСТ або прийомних сім’ях;
- особи з інвалідністю I групи, що є отримувачами допомоги на проживання як ВПО;
- одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.
Як подати заявку
Подати документи можна до 17 грудня 2025 року одним із двох способів:
- через мобільний застосунок Дія;
- звернувшись особисто до Пенсійного фонду України.
Оформлення допомоги через Дію
Для подання заявки онлайн потрібно:
- Оновити застосунок Дія до останньої версії.
- Відкрити розділ Сервіси → Зимова підтримка → Зимові 6 500 грн.
- Підтвердити наявність активної Дія.Картки, на яку буде зараховано кошти. Якщо картки немає, система запропонує відкрити її під час подання заяви.
- Надіслати заявку.
На що можна витратити кошти
Грошова допомога для ВПО в Полтавській області призначена виключно для придбання товарів, пов’язаних із підготовкою до холодного сезону, зокрема:
- теплий одяг;
- медикаменти;
- вітаміни.
