Подорожчання продуктів у Київській області вже впливає на повсякденні витрати жителів, зазначають аналітики Politeka.

За даними Мінфіну, у листопаді 2025 року суттєве зростання торкнулося овочевої продукції, круп та молочних позицій, що змушує споживачів уважніше розподіляти кошти.

Найпомітніша зміна відбулася у сегменті свіжих овочів. Середня вартість гладких огірків піднялася до 138 гривень за кілограм, тоді як у жовтні показник становив 80,49. Такий стрибок став найбільшим серед основних товарних груп за місяць.

Крупи додали у ціні більш помірно. Пшоно продається приблизно за 29,53 грн/кг, що на 3,67 грн вище, ніж раніше. У різних мережах вартість відчутно коливається: у Auchan — 26,90, Megamarket — 32,20, Metro — 29,50 гривень.

Молочний сегмент також демонструє підвищення. Молоко «Яготинське» 2,6% у фасуванні 900 мл нині коштує близько 60,98 грн. Супермаркети пропонують різні ціни: Auchan — 57,90, Megamarket — 67,70, Metro — 60,32, Novus — 57,99. Динаміка становить майже 3,78 грн.

Експерти наголошують, що подорожчання продуктів у Київській області зберігає тенденцію до зростання, тому споживачам варто порівнювати пропозиції в різних точках продажу, стежити за акціями та планувати покупки заздалегідь. Такий підхід допоможе зменшити тиск на сімейні витрати та адаптуватися до нової цінової ситуації.

Одночасно, у регіоні діє програма безкоштовної видачі їжі. З 10 листопада стартувала шоста хвиля допомоги для 80 тисяч місцевих родин. Організатори закликають не приходити всім одразу, щоб уникнути великих черг і забезпечити рівномірний доступ до наборів.

