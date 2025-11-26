Подорожание продуктов в Киевской области уже влияет на ежедневные расходы жителей, отмечают аналитики Politeka.

По данным Минфина, в ноябре 2025 года существенный рост затронул овощную продукцию, крупы и молочные позиции, что заставляет потребителей внимательнее распределять средства.

Самое заметное изменение произошло в сегменте свежих овощей. Средняя стоимость гладких огурцов поднялась до 138 гривен за килограмм, в то время как в октябре показатель составил 80,49. Такой скачок стал самым большим среди основных товарных групп за месяц.

Крупы прибавили в цене более умеренно. Пшено продается примерно за 29,53 грн/кг, что на 3,67 грн выше, чем раньше. В разных сетях стоимость ощутимо колеблется: в Auchan – 26,90, Megamarket – 32,20, Metro – 29,50 гривен.

Молочный сегмент также показывает повышение. Молоко «Яготинское» 2,6% в фасовке 900 мл сейчас стоит около 60,98 грн. Супермаркеты предлагают разные цены: Auchan - 57,90, Megamarket - 67,70, Metro - 60,32, Novus - 57,99. Динамика составляет около 3,78 грн.

Эксперты отмечают, что подорожание продуктов в Киевской области сохраняет тенденцию роста, поэтому потребителям следует сравнивать предложения в разных точках продаж, следить за акциями и планировать покупки заранее. Такой подход поможет снизить давление на семейные расходы и адаптироваться к новой ценовой ситуации.

Одновременно в регионе действует программа бесплатной выдачи еды. С 10 ноября стартовала шестая волна пособия для 80 тысяч местных семей. Организаторы призывают не приходить всем сразу во избежание больших очередей и обеспечить равномерный доступ к наборам.

