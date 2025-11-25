Такий дефіцит продуктів у Одеській області вже створює ризики для ринку і може призвести до подальшого підвищення цін.

Дефіцит продуктів у Одеській області вже відчувається на один із найпопулярніших овочів серед споживачів, повідомляє Politeka.

Аграрний спеціаліст Микола Соботович зазначив, що ринок цього сезону демонструє високу нестабільність цін через поєднання кількох факторів.

Передусім це різкі зміни погодних умов, які негативно вплинули на врожайність капусти. Додатково фермери, реагуючи на високі ціни минулого року, розширили площі посівів, проте зіткнулися з проблемами зберігання через слабку інфраструктуру. Ці системні труднощі залишаються невирішеними протягом кількох сезонів.

За словами фахівця, значна частина врожаю не відповідає стандартам для тривалого зберігання. Тому обсяг овочів, які можуть зберігатися без втрат протягом зимово-весняного періоду, обмежений. Такий дефіцит продуктів у Одеській області вже створює ризики для ринку і може призвести до подальшого підвищення цін.

Аналітики прогнозують, що нестача якісної капусти спровокує відчутне подорожчання овоча в зимовий та весняний періоди.

Фахівці підкреслюють циклічний характер ринку: високі ціни стимулюють збільшення виробництва, після чого відбувається падіння вартості, що змушує аграріїв скорочувати посіви, і наступний сезон знову характеризується стрибком цін.

Експерти наголошують, що стабілізувати ситуацію можна лише через модернізацію технологій вирощування та активне створення сучасних овочесховищ. Це дозволить забезпечити постійний обсяг продукції протягом року і мінімізувати сезонні коливання на ринку.

Місцевим мешканцям радять планувати запаси заздалегідь та відстежувати ціни, щоб уникнути нестачі популярного овоча у зимовий період.

