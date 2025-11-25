Такой дефицит продуктов в Одесской области создает риски для рынка и может привести к дальнейшему повышению цен.

Дефицит продуктов в Одесской области уже ощущается одним из самых популярных овощей среди потребителей, сообщает Politeka.

Аграрный специалист Николай Соботович отметил, что рынок в этом сезоне демонстрирует высокую нестабильность цен из-за сочетания нескольких факторов.

Прежде всего, это резкие изменения погодных условий, которые негативно повлияли на урожайность капусты. Дополнительно фермеры, реагируя на высокие цены в прошлом году, расширили площади посевов, однако столкнулись с проблемами хранения из-за слабой инфраструктуры. Эти системные трудности остаются нерешенными в течение нескольких сезонов.

По словам специалиста, значительная часть урожая не отвечает стандартам длительного хранения. Поэтому объем овощей, которые могут храниться без потерь в течение зимнего весеннего периода, ограничен. Такой дефицит продуктов в Одесской области создает риски для рынка и может привести к дальнейшему повышению цен.

Аналитики прогнозируют, что нехватка качественной капусты спровоцирует ощутимое удорожание овоща в зимний и весенний периоды.

Специалисты подчеркивают циклический характер рынка: высокие цены стимулируют увеличение производства, после чего происходит падение стоимости, что заставляет аграриев сокращать посевы, и следующий сезон снова характеризуется скачком цен.

Эксперты отмечают, что стабилизировать ситуацию можно только через модернизацию технологий выращивания и активное создание современных овощехранилищ. Это позволит обеспечить постоянный объем продукции в течение года и свести к минимуму сезонные колебания на рынке.

Местным жителям советуют планировать запасы заранее и отслеживать цены во избежание нехватки популярного овоща в зимний период.

Источник: EastFruit.

