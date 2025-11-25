Работа для пенсионеров в Запорожье охватывает различные сферы деятельности, что позволяет выбрать вакансию в соответствии с собственными знаниями, навыками и желаемым уровнем нагрузки.

Работа для пенсионеров в Запорожье представлена ​​широким спектром вакансий, подходящих для людей с разным опытом и профессиональными навыками, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на платформе work.ua , среди предложений для кандидатов постарше есть вакансии в творческой сфере, техническом направлении и сфере обслуживания. Каждая позиция предусматривает официальное трудоустройство и стабильную оплату, а условия часто включают в себя гибкий или гибридный график.

Например, Общественная речь ищет монтажера видео. Заработная плата составляет 19 960 грн до вычета налогов. Кандидат должен иметь опыт работы от одного года, владеть программами Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects, уметь выполнять цветокоррекцию. Также важно понимание алгоритмов YouTube и принципов потребления цифрового контента. Обязанности включают в себя монтаж телевизионных сюжетов для выпусков новостей, создание графических элементов для видео и подготовку материалов для публикации на цифровых платформах.

Еще одно предложение – должность швейцара в Центре досуга детей и юношества Вознесеновского района. Зарплата варьируется от 4000 до 5000 грн. Опыт не обязателен, что делает эту вакансию доступной для людей, готовых учиться новым обязанностям. Основные задачи включают организацию пропускного режима, встречу посетителей, обеспечение безопасности посетителей и работников заведения, а также помощь в выполнении текущих административных задач.

Кроме того, в городе есть вакансия электромонтера подстанции с оплатой 12 194 грн. Кандидат должен иметь не менее двух лет опыта работы в соответствующей области и допуск по электробезопасности группы III–IV. В обязанности входит техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, проведение профилактических осмотров, замена и настройка элементов систем, ведение документации и соблюдение стандартов безопасности.

Итак, работа для пенсионеров в Запорожье охватывает различные сферы деятельности, что позволяет выбрать вакансию в соответствии с собственными знаниями, навыками и желаемым уровнем нагрузки, обеспечивая стабильность и возможность продолжать профессиональную деятельность.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Запорожье: какие базовые товары взлетели в цене.

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожье: когда заработают батареи в домах.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Запорожье: как изменятся цены на базовый товар.