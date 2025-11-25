Распределение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области производится в определенные дни и по установленному графику.

В Кировоградской области ВПЛ и часть местных пенсионеров продолжают получать бесплатные продуктовые наборы в рамках работы гуманитарного хаба «Єднання», сообщает Politeka.

Об этом идет речь в сообщении Александровской районной государственной администрации.

Хаб играет роль центра комплексной поддержки, где помощь сочетается с консультационными услугами и информационным сопровождением. Специалисты «Єднання» предоставляют переселенцам разъяснения о механизме получения социальных выплат, помогают ориентироваться в работе местных служб, подсказывают, к каким учреждениям следует обращаться в первые дни после переезда и способствуют более быстрой интеграции в общину.

Особое внимание уделяется жителям Покровского района, которые сейчас считаются одной из наиболее нуждающихся в группах. В рамках деятельности хаба они получают продуктовые наборы и средства гигиены. Такая поддержка позволяет частично снизить расходы домохозяйств, что особенно важно для переселенцев с ограниченными доходами и украинских пенсионеров, которые часто сталкиваются с финансовыми трудностями.

Прием граждан осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу, в период с 9:00 до 17:00. Во время визита работники центра проводят регистрацию заявителей, предоставляют консультации по доступным видам помощи и фиксируют индивидуальные потребности каждого человека, чтобы обеспечить более адресную поддержку.

Хаб «Єднання» продолжает свою деятельность, сосредотачиваясь на самых уязвимых категориях населения. Помощь могут получить пожилые люди, граждане с онкологическими заболеваниями и лица с инвалидностью первой и второй групп.

Распределение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области производится по графику, обнародованному на официальном Телеграмм-канале хаба. Там также регулярно публикуются актуальные новости, объявления о предстоящих мероприятиях и обновлениях деятельности центра.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: с какими еще проблемы столкнутся украинцы.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: как выросли цены на базовые товары.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком: что обязательно нужно сделать для получения помощи.