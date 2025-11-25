Получить бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах могут те граждане, которые раньше не пользовались продуктовыми наборами.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах можно получить украинцам, отвечающим важным критериям уязвимости, сообщает Politeka.net.

Детали раскрыли в пресс-службе на странице Фейсбук "Социальная защита города Сумы".

Благодаря поддержке международных партнеров - организации Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) в сотрудничестве с Фондом Говарда Дж. Баффета, а также при содействии координатора проектов в Сумском регионе, в Департамент социальной защиты населения поступила новая партия продуктовых наборов для жителей города. Однако гуманитарную помощь могут получить только отдельные категории населения.

Получить гуманитарную помощь могут граждане, ранее не пользовавшиеся продуктовыми наборами и принадлежащие к одной из следующих категорий:

Внутри перемещенные лица (ВПЛ).

Жители общины, домохозяйства которых были повреждены или разрушены в результате обстрелов и боевых действий.

Члены семей без вести пропавших Защитников Украины.

Важно отметить, что для всех категорий, кроме ВПЛ, обязательным условием является регистрация на территории Сумской городской территориальной громады. Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах содержат продукты первой необходимости для удовлетворения потребностей украинцев.

Продуктовые наборы можно получить непосредственно в Департаменте социальной защиты населения по адресу, определенному местной администрацией. Такая поддержка направлена ​​на обеспечение базовых потребностей граждан в сложный период и оказание первоочередной помощи тем, кто больше всего пострадал от войны или обстоятельств, связанных с ней.

