Жители Житомирской области получили предупреждение о введении временного графика отключений газа в неделю с 24 по 30 ноября.

График отключения газа в неделю с 24 по 30 ноября в Житомирской области касается двух населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газсети", график отключения газа в неделю с 24 по 30 ноября в Житомирской области поможет местным лучше подготовиться к бытовым неудобствам.

Прежде всего специалисты анонсировали регламентные работы в Житомире. Они сообщили о прекращении газоснабжения 26.11.2025 на улице Кооперативная 2 А, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Неудобства коснутся Параджанова 55 и 79.

Коммунальщики отмечают, что работы необходимы для поддержания стабильной и безопасной работы системы, поэтому при завершении работ должен быть обеспечен доступ к оборудованию.

Людям рекомендуют заранее перекрыть краны перед приборами и не пользоваться оборудованием во время отсутствия голубого топлива.

Кроме того, график отключения газа на неделю с 24 по 30 ноября в Житомирской области предусматривает ремонтные работы в Овруче. Специалисты сообщают о прекращении газоснабжения 25.11.2025 на Пограничной 4.

Причина остается аналогичной. Работники местного филиала ООО "Газсети" будут проводить регламентные работы. Местных жителей просят отнестись к ситуации с пониманием, так как такие меры позволяют избегать аварийных ситуаций и способствуют надлежащей работе сети.

Несмотря на временные неудобства, жителям напоминают, что мероприятия являются частью более широкой программы обновления сети.

