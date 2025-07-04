Новий графік руху транспорту в Дніпрі буде введено у зв’язку з проведенням масштабних ремонтних робіт на трамвайних переїздах та коліях, повідомляє Politeka.net.
Попередження зробила прес-служба Дніпровського електротранспорту.
Новий графік руху транспорту в Дніпрі буде діяти з 5 по 7 липня та з 12 по 14 липня 2025 року. Ремонтні бригади працюватимуть на перехресті проспектів Дмитра Яворницького та Науки — у напрямку до вулиці Архітектора Олега Петрова, а також на відрізку трамвайної колії по вулицях Центральній і В’ячеслава Липинського.
Через ці технічні роботи тимчасово введуть новий графік руху транспорту в Дніпрі та зміниться схема пересування тролейбусних маршрутів. Частина з них курсуватиме за скороченими маршрутами, а деякі тимчасово призупинять перевезення пасажирів. Водночас міська влада подбала про зручність жителів і збільшила кількість тролейбусів на окремих напрямках, щоб мінімізувати незручності для пасажирів.
Отже корочено рух тролейбусів:
- №1 курсуватиме лише від вулиці Незалежності до площі Героїв Майдану.
- №4 здійснюватиме від станції метро «Металургів» до площі Героїв Майдану.
- №6 тимчасово працюватиме на ділянці від житлового масиву Придніпровський до вулиці Героїв Крут.
- №9 обслуговуватиме відрізок між заводом Металовиробів та Університетом науки і технологій.
- №10 курсуватиме від ж/м Перемога-5 до вулиці Героїв Крут.
- №16 перевозитиме пасажирів з ж/м Тополя-3 до Університету науки і технологій.
- №21 працюватиме на скороченому шляху між ж/м Сокіл-2 та Університетом науки і технологій.
Крім того, тимчасово буде повністю призупинено пересування тролейбусного маршруту №А. Щоб компенсувати навантаження, на маршруті №Б буде збільшено кількість тролейбусів, що дозволить зберегти комфортні умови пересування для більшості пасажирів.
З 5 липня також стартує ремонт трамвайної колії на ділянці вулиця Центральна – вулиця В’ячеслава Липинського. У зв’язку з цим:
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Рух трамвайного маршруту №1-К (вул. Центральна – Університет науки і технологій) буде призупинено.
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Замість нього запроваджується новий тролейбусний маршрут №1-К, який курсуватиме від Залізничного вокзалу до площі Героїв Майдану.
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