Новый график движения транспорта в Днепре будет введен в связи с проведением масштабных ремонтных работ на трамвайных переездах и путях, сообщает Politeka.net.

Предупреждение сделала пресс-служба Днепровского электротранспорта.

Новый график движения транспорта в Днепре будет действовать с 5 по 7 июля и с 12 по 14 июля 2025 года. Ремонтные бригады будут работать на перекрестке проспектов Дмитрия Яворницкого и Науки по направлению к ул. Архитектора Олега Петрова, а также на отрезке трамвайного пути по ул. Центральной и Вячеслава Липинского.

Из-за этих технических работ временно введут новый график движения транспорта в Днепре и изменится схема передвижения троллейбусных маршрутов. Часть из них будет курсировать по сокращенным маршрутам, а некоторые временно приостановят перевозку пассажиров. В то же время городские власти позаботились об удобстве жителей и увеличили количество троллейбусов на отдельных направлениях, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

Следовательно, сокращено движение троллейбусов:

№1 будет курсировать только от улицы Независимости до площади Героев Майдана.

будет курсировать только от улицы Независимости до площади Героев Майдана. №4 будет осуществлять от станции метро "Металлургов" до площади Героев Майдана.

будет осуществлять от станции метро "Металлургов" до площади Героев Майдана. №6 будет временно работать на участке от жилого массива Приднепровский до улицы Героев Крут.

будет временно работать на участке от жилого массива Приднепровский до улицы Героев Крут. №9 будет обслуживать отрезок между заводом Металлоизделий и Университетом науки и технологий.

будет обслуживать отрезок между заводом Металлоизделий и Университетом науки и технологий. №10 будет курсировать от ж/м Победа-5 до улицы Героев Крут.

будет курсировать от ж/м Победа-5 до улицы Героев Крут. №16 будет перевозить пассажиров с ж/м Тополь-3 в Университет науки и технологий.

будет перевозить пассажиров с ж/м Тополь-3 в Университет науки и технологий. №21 будет работать на сокращенном пути между ж/м Сокол-2 и Университетом науки и технологий.

Кроме того, временно будет полностью приостановлено передвижение троллейбусного маршрута №А. Чтобы компенсировать погрузку, на маршруте №Б будет увеличено количество троллейбусов, что позволит сохранить комфортные условия передвижения для большинства пассажиров.

С 5 июля также стартует ремонт трамвайного пути на участке Центральная – улица Вячеслава Липинского. В этой связи:

Движение трамвая №1-К (ул. Центральная – Университет науки и технологий) будет приостановлено.

Вместо него вводится новый троллейбусный маршрут №1-К, курсирующий от Железнодорожного вокзала до площади Героев Майдана.

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