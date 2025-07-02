З метою забезпечення зручної пересадки пасажирів розробили новий графік руху поїздів з Києва у липні

Новий графік руху поїздів з Києва ввели на декількох приміських маршрутах, проте такі зміни носять лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Попередження зробила прес-служба "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.

У зв’язку з продовженням ремонтних робіт на залізничній ділянці та з метою забезпечення зручної пересадки пасажирів розробили новий графік руху поїздів з Києва у липні.

Так, з 2 по 5 липня, з 8 по 12 липня, а також з 15 по 19 липня графік руху низки приміських поїздів буде тимчасово змінено. Зокрема, уточнені часи відправлення та прибуття такі:

Електричка №6001, що курсує за маршрутом Київ – Фастів-1, відправлятиметься о 5:35 натомість 5:10, а прибуватиме о 7:00 замість 6:35.

Електричка №6205, що рухається з Фастів-1 до Козятина-1, відправлятиметься об 11:49 натомість 11:25, а прибуватиме о 13:47 замість 13:10.

Електричка №6234 за маршрутом Фастів-1 – Миронівка відправлятиметься о 7:08 натомість 6:50, а прибуватиме о 9:18 замість 8:56.

Поїзд №6233, який курсує в зворотному напрямку з Миронівки до Фастів-1, відправлятиметься о 9:28 замість 9:10, а прибуватиме о 11:39 натомість 11:17.

Цей тимчасовий новий графік руху поїздів з Києва зміни необхідний для координації робіт та організації пересадки пасажирів. В "Укрзалізниці" просять врахувати оновлені графіки при плануванні своїх поїздок і вибачити за можливі незручності.

Раніше також повідомлялося, що "Укрзалізниця" не може зупиняти пересування поїздів під час обстрілів. Представник "Укрзалізниці" наголосив, що поїзд – це рухома мішень, влучити в яку набагато важче, ніж у будь-яку статичну ціль.

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