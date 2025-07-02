В целях обеспечения удобной пересадки пассажиров разработали новый график движения поездов из Киева в июле

Новый график движения поездов из Киева был введен на нескольких пригородных маршрутах, однако такие изменения носят лишь временный характер, сообщает Politeka.net.

Предупреждение сделала пресс-служба "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

В связи с продолжением ремонтных работ на железнодорожном участке и с целью обеспечения удобной пересадки пассажиров разработали новый график движения поездов из Киева в июле.

Так, со 2 по 5 июля, с 8 по 12 июля, а также с 15 по 19 июля график движения ряда пригородных экспрессов будет временно изменен. В частности, уточненные времена отправления и прибытия:

Электричка №6001, курсирующая по маршруту Киев – Фастов-1, будет отправляться в 5:35 взамен 5:10, а будет прибывать в 7:00 вместо 6:35.

Электричка №6205, следующая из Фастов-1 в Казатин-1, будет отправляться в 11:49 взамен 11:25, а прибывать в 13:47 вместо 13:10.

Электричка №6234 по маршруту Фастов-1 – Мироновка будет отправляться в 7:08 взамен 6:50, а будет прибывать в 9:18 вместо 8:56.

№6233, курсирующий в обратном направлении из Мироновки в Фасты-1, будет отправляться в 9:28 взамен 9:10, а прибывать в 11:39 вместо 11:17.

Этот временный новый график движения поездов из Киева изменения необходим для координации работ и организации пересадки пассажиров.

Ранее также сообщалось, что "Укрзализныця" не может останавливать передвижение экспрессов во время обстрелов. Представитель "Укрзализныци" подчеркнул, что экспресс – это подвижная мишень, попасть в которую гораздо труднее, чем в любую статическую цель.

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