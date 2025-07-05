Укрзалізниця закликає пасажирів уважно стежити за новим графіком руху поїздів на Дніпропетровщині та заздалегідь планувати свої поїздки.

Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині стосуватиметься декількох приміських експресів черех ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала "Укрзалізниця".

Так, у липні та серпні 2025 року Укрзалізниця тимчасово змінить маршрути низки приміських експресів у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Такі коригування пов’язані з проведенням масштабного капітального ремонту залізничних колій, що має забезпечити безпечні та комфортні умови для пасажирів у майбутньому.

У період з 7 по 31 липня, а також у першій та середині серпня, частина поїздів курсуватиме без заїзду на станцію Кривий Ріг-Сортувальний. Це тимчасове рішення необхідне для того, щоб ремонтні роботи відбувались безперебійно та без ризиків для подорожуючих.

Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині стосується таких маршрутів:

Електричка №6466/6465 (Тимкове – П'ятихатки) прямуватиме в обхід станції Кривий Ріг-Сортувальний у такі дати:

– з 7 по 11 липня ,

– з 14 по 18 липня ,

– з 21 по 25 липня ,

– з 28 по 31 липня ,

– а також 1 серпня .

Такі ж тимчасові зміни торкнуться і поїзда №6509/6510 (П’ятихатки – Тимкове), який також у ці дні не здійснюватиме зупинку на станції Кривий Ріг-Сортувальний.

Крім того, тимчасово скасовуються рейси поїздів №6538 та №6415 (Верхівцеве – Кривий Ріг-Головний) у зазначені періоди.

Укрзалізниця закликає пасажирів уважно стежити за новим графіком руху поїздів на Дніпропетровщині та заздалегідь планувати свої поїздки, враховуючи заплановані обмеження. Актуальну інформацію про зміни у русі можна отримати на офіційному сайті компанії, у мобільному додатку чи на вокзалах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: хто заплатить у шість разів більше.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: якими вони можуть бути.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: українців готові підтримати, перелік безкоштовних послуг.