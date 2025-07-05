Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині стосуватиметься декількох приміських експресів черех ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.
Попередження опублікувала "Укрзалізниця".
Так, у липні та серпні 2025 року Укрзалізниця тимчасово змінить маршрути низки приміських експресів у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Такі коригування пов’язані з проведенням масштабного капітального ремонту залізничних колій, що має забезпечити безпечні та комфортні умови для пасажирів у майбутньому.
У період з 7 по 31 липня, а також у першій та середині серпня, частина поїздів курсуватиме без заїзду на станцію Кривий Ріг-Сортувальний. Це тимчасове рішення необхідне для того, щоб ремонтні роботи відбувались безперебійно та без ризиків для подорожуючих.
Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині стосується таких маршрутів:
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Електричка №6466/6465 (Тимкове – П'ятихатки) прямуватиме в обхід станції Кривий Ріг-Сортувальний у такі дати:
– з 7 по 11 липня,
– з 14 по 18 липня,
– з 21 по 25 липня,
– з 28 по 31 липня,
– а також 1 серпня.
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Такі ж тимчасові зміни торкнуться і поїзда №6509/6510 (П’ятихатки – Тимкове), який також у ці дні не здійснюватиме зупинку на станції Кривий Ріг-Сортувальний.
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Крім того, тимчасово скасовуються рейси поїздів №6538 та №6415 (Верхівцеве – Кривий Ріг-Головний) у зазначені періоди.
Укрзалізниця закликає пасажирів уважно стежити за новим графіком руху поїздів на Дніпропетровщині та заздалегідь планувати свої поїздки, враховуючи заплановані обмеження. Актуальну інформацію про зміни у русі можна отримати на офіційному сайті компанії, у мобільному додатку чи на вокзалах.
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