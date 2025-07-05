Новый график движения поездов на Днепропетровщине будет касаться нескольких пригородных экспрессов на ремонтные работы, сообщает Politeka.net.
Предупреждение опубликовала "Укрзализныця".
Так, в июле и августе 2025 года Укрзализныця временно сменит маршруты ряда пригородных экспрессов в Криворожском районе Днепропетровской области. Такие корректировки связаны с проведением масштабного капитального ремонта железнодорожных путей, что обеспечит безопасные и комфортные условия для пассажиров в будущем.
В период с 7 по 31 июля , а также в первой и середине августа часть их будет курсировать без заезда на станцию Кривой Рог-Сортировочный.
Новый график движения поездов на Днепропетровщине касается следующих маршрутов:
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Электричка №6466/6465 (Тимково – Пятихатки) будет направляться в обход станции Кривой Рог-Сортировочный в следующие даты:
– с 7 по 11 июля,
– с 14 по 18,
– с 21 по 25,
– с 28 по 31,
– а также 1 августа.
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Такие же временные изменения коснутся и экспресса №6509/6510 (Пятихатки – Тимково), который также в эти дни не будет остановку на станции Кривой Рог-Сортировочный.
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Кроме того, временно отменяются рейсы поездов №6538 и №6415 (Верховцево – Кривой Рог-Главный) в указанные периоды.
Укрзализныця призывает пассажиров внимательно следить за новым графиком движения поездов в Днепропетровской области и заранее планировать свои поездки, учитывая запланированные ограничения. Актуальную информацию об изменениях в движении можно получить на официальном сайте компании, в мобильном приложении или на вокзалах.
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