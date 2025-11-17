Любителі подорожувати залізницею мають враховувати новий графік руху поїздів у Житомирській області, тому розповідаємо, що змінилось.

Новий графік руху поїздів у Житомирській області вплине на курсування пасажирських складів по станції Бердичів, повідомляє Politeka.

Новий графік руху поїздів у Житомирській області зумовлений плановими ремонтними роботами на ділянці між станціями Михайленки та Чуднів-Волинський.

Нововвведення спрямовані на підвищення безпеки та комфорту перевезень. Ці зміни почалися з 17 листопада та триватимуть до середини грудня.

Для місцевих жителів та тих, хто часто користується залізницею, новий графік руху поїздів у Житомирській області передбачає зміни на станції Бердичів.

Приміські електропоїзди на популярних маршрутах, таких як Шепетівка-Козятин, отримали оновлені часи прибуття та відправлення. Наприклад, № 6250 прибуває о 06:17 та відправляється о 06:19, а № 6254 - о 11:06 та о 11:08 відповідно.

Для міжміських маршрутів корективи розподілені за датами. Зокрема, з 17 листопада по 12 грудня № 24 Хелм – Київ прибуває о 02:38 і відправляється о 02:40, а № 756 Київ – Луцьк - о 20:13 і о 20:15 відповідно.

З 18 листопада по 12 грудня змінять розклад № 6/5 Ясіня – Запоріжжя та № 5/6 Запоріжжя – Ясіня, а також ще кількох міжнародних і міжрегіональних рейсів.

З 19 листопада по 12 грудня нововведення охоплять маршрути Ясіня – Кривий Ріг, Ковель – Одеса через Запоріжжя, Запоріжжя – Солотвино та інші.

Тож в АТ "Укрзалізниця" наголошують, що планування подорожей варто починати заздалегідь. Потрібно обовʼязково перевіряти актуальний час відправлення та прибуття. Це допоможе уникнути непорозумінь чи запізнень.

