Жителів регіону попередили про введення тимчасового графіка відключення газу з 18 по 21 листопада у Житомирській області.

Графік відключення газу з 18 по 21 листопада у Житомирській області передбачає тимчасові обмеження у кількох населених пунктах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", причина полягає у планових технічних роботах, які проводитимуться для перевірки систем і підготовки до зими.

Графік відключення газу з 18 по 21 листопада у Житомирській області включає міста та села, де протягом кількох днів тимчасово припинять розподіл блакитного палива.

У місті Овруч ремонтні заходи розпочнуться 18.11 і триватимуть до 21.11. У цей період газопостачання буде обмежене на окремих вулицях. З 18.11 до 19.11 незручності охоплять мешканців на Тараса Шевченка, 126.

А з 20.11 до 21.11 тимчасово припинять подачу в будинку 5/1 на Миколи Ващука. Паралельно, технічні роботи відбудуться в селі Ігнатпіль.

Згідно з планом, з 18.11 до 19.11 подачу блакитного палива тимчасово припинять на Вокзальній, 10А. Окрім цього, 19.11 обмеження діятиме для будинків за адресами Вокзальна, 6, 7, 9, 11.

Наступного дня, 20.11, газопостачання не буде у споживачів на Вокзальній, 2 та 4, а 21.11 тимчасово припинять розподіл у будинку 8.

Окрім цього, у селі Довжик фахівці проведуть регламентні роботи 18.11. Тимчасове припинення подачі заплановане на таких адресах: Локтєва, 1, 1А, 3, 5, 7, 7А, 9, 9А, а також Соснова, 72, 72А, 73, 74, 76.

Тож фахівці радять місцевим жителям враховувати графік відключення газу з 18 по 21 листопада у Житомирській області при плануванні свого побуту.

