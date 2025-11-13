У Житомирі відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги, зокрема на збір і транспортування побутових відходів, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 5 листопада, врахувавши економічні показники перевізників та реальні потреби міського господарства.

Нині в місті працюють три підприємства, що забезпечують вивезення сміття. ТОВ «Ґрін Бін Україна» обслуговує 65% території, комунальне КАТП-0628 — 25%, а приватне ПП «КВЖРЕП №8» — близько 10%. Контракти з усіма компаніями укладені на сім років. Попередні тарифи діяли з 2021 року і востаннє коригувалися в серпні 2022-го через здорожчання пального.

Як повідомив начальник управління житлового господарства Андрій Гуменюк, ціни формуються з трьох компонентів — транспортування, переробки та захоронення відходів. Для мешканців багатоповерхівок вартість послуг зросте з 54,43 до 64,58 гривні на особу, що становить підвищення на 18,6%. У приватному секторі оплата збільшиться з 59,40 до 70,33 гривні, тобто на 18,4%.

Виконком затвердив чотири окремі проєкти рішень: три для «Ґрін Бін Україна» і по одному для КАТП-0628 та ПП «КВЖРЕП №8». Після публікації документів нові суми почнуть діяти офіційно.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирі стало необхідним кроком для стабільної роботи перевізників і покриття зростаючих витрат на пальне, техніку та оплату праці. Для споживачів це означає появу оновлених сум у платіжках уже найближчим часом.

До слова, підняття цін у місті Житомир торкнулося не лише компослуг. Подорожчав і проїзд у транспорті.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Новий графік руху поїздів з Києва: Укрзалізниця попередила про зміни та оголосила розклад.

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту у Дніпрі: пасажирам назвали дати важливих змін.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів на Дніпропетровщині: чого чекати пасажирам на популярних маршрутах.