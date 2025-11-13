В Житомире произошло повышение тарифов на коммунальные услуги, в том числе на сбор и транспортировку бытовых отходов, сообщает Politeka.

Решение принял исполнительный комитет городского совета 5 ноября, учитывая экономические показатели перевозчиков и реальные потребности городского хозяйства.

В настоящее время в городе работают три предприятия, обеспечивающие вывоз мусора. ООО «Грин Бин Украина» обслуживает 65% территории, коммунальное КАТП-0628 – 25%, а частное ЧП «КВЖРЭП №8» – около 10%. Контракты со всеми компаниями заключены на семь лет. Предыдущие тарифы действовали с 2021 года и последний раз корректировались в августе 2022-го из-за подорожания горючего.

Как сообщил начальник управления жилищного хозяйства Андрей Гуменюк, цены формируются из трех компонентов – транспортировки, переработки и захоронения отходов. Для жильцов многоэтажек стоимость услуг вырастет с 54,43 до 64,58 гривны на человека, что составляет повышение на 18,6%. В частном секторе оплата увеличится с 59,40 до 70,33 гривны, то есть на 18,4%.

Исполком утвердил четыре отдельных проекта решений: три для «Грин Бин Украина» и по одному для КАТП-0628 и ЧП «КВЖРЭП №8». После публикации документов новые суммы начнут действовать официально.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомире стало необходимым шагом для стабильной работы перевозчиков и покрытия растущих расходов на топливо, технику и оплату труда. Для потребителей это означает появление обновленных сумм в платежках в ближайшее время.

К слову, повышение цен в городе Житомир коснулось не только компуслуг. Подорожал и проезд в транспорте.

