Подорожчання проїзду в Житомирі стало складовою оновленої тарифної системи, яка покликана забезпечити стабільну роботу перевізників, утримання транспорту в належному стані та ефективну організацію міських перевезень.

Подорожчання проїзду в Житомирі офіційно набрало чинності 20 вересня за рішенням міського виконкому, повідомляє Politeka.

Оновлені тарифи підготувала робоча група з розвитку транспорту, до якої увійшли представники комунального підприємства «Трамвайно-тролейбусне управління» та приватні перевізники. Перегляд вартості зумовлений зростанням витрат на електроенергію, паливо, мастильні матеріали, страхування та технічне обслуговування рухомого складу.

За даними міської ради, у серпні громадським транспортом скористалися понад 850 тисяч людей, серед яких близько 120 тисяч належать до пільгових категорій. Для компенсації їхніх безоплатних поїздок із місцевого бюджету щороку виділяли близько 215 мільйонів гривень, адже держава не забезпечувала належного фінансування таких перевезень.

Реальна собівартість однієї поїздки у тролейбусі становить 37,94 гривні, а в автобусі – 31,77 гривні. При цьому 27 категорій громадян, зокрема пенсіонери, учасники бойових дій і люди з інвалідністю І–ІІ груп, залишилися на безкоштовному проїзді.

Нові тарифи передбачають оплату тролейбусом у розмірі 10 гривень при використанні транспортної картки або 12 гривень за розрахунку банківською карткою. Поїздка в автобусі коштує 15 гривень незалежно від способу оплати. Учні та пільговики користуються транспортом на попередніх умовах.

Для порівняння, у Вінниці вартість електротранспорту становить 12 гривень, у Черкасах – 13, у Хмельницькому – 9, а у Львові – до 25 гривень залежно від маршруту.

