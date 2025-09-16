Тимчасові незручності та обмеження руху транспорту в Житомирі спрямовані на покращення умов життя мешканців у майбутньому.

Обмеження руху транспорту в Житомирі вводиться на окремих ділянках місцевих доріг, гостей та жителів міста попереджають про незручності, пише Politeka.net.

Повідомлення з'явилося на сайті місцевої влади.

Від 16 вересня буде запроваджено тимчасове обмеження руху транспорту в Житомирі. Воно стосуватиметься відрізка дороги від перехрестя вулиці Перемоги з вулицею Лесі Українки і простягатиметься до перехрестя вулиці Юрія Тютюнника з вулицею Лесі Українки.

Причиною таких змін є проведення масштабних ремонтних робіт, пов’язаних із заміною теплової мережі. Фахівці наголошують, що оновлення цієї ділянки є необхідним кроком для забезпечення стабільного теплопостачання в осінньо-зимовий період, адже зношені комунікації вже давно потребували модернізації.

Транспортний рух у цей час буде ускладнений, тому мешканцям та гостям міста рекомендують заздалегідь планувати свої маршрути, враховуючи можливі затори та необхідність об’їзду. Водіям радять звертати увагу на встановлені дорожні знаки та дотримуватися правил безпеки.

Очікується, що після завершення робіт ділянка дороги стане безпечнішою, а тепломережа — більш надійною та ефективною. Таким чином, тимчасові незручності та обмеження руху транспорту в Житомирі спрямовані на покращення умов життя мешканців у майбутньому.

Варто також відмітити, що "Укрзалізниця" розширює перелік поїздів із жіночими купе. Через Житомирщину курсуватиме новий потяг з жіночими купе — ⁠⁠№98/97 Ковель — Київ.

Жіночі купе будуть у вагоні №5. У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.

