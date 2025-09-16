Временные неудобства и ограничения транспорта в Житомире направлены на улучшение условий жизни жителей в будущем.

Ограничения движения транспорта в Житомире вводятся на отдельных участках местных дорог, гостей и жителей города предупреждают о неудобствах, пишет Politeka.net.

Сообщение появилось на сайте местных властей.

С 16 сентября будет введено временное ограничение движения транспорта в Житомире. Оно будет касаться отрезка дороги от перекрестка улицы Победы с улицей Леси Украинки и протянуться до перекрестка улицы Юрия Тютюнника с улицей Леси Украинки.

Причиной таких изменений является проведение масштабных ремонтных работ, связанных с заменой тепловой сети. Специалисты отмечают, что обновление этого участка является необходимым шагом для обеспечения стабильного теплоснабжения в осенне-зимний период, ведь изношенные коммуникации уже давно нуждались в модернизации.

Транспортное движение в это время будет затруднено, поэтому жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать свои маршруты, учитывая возможные пробки и необходимость объезда. Водителям советуют обращать внимание на установленные дорожные знаки и соблюдать правила безопасности.

Ожидается, что после завершения работ участок дороги станет более безопасным, а теплосеть более надежным и эффективным. Таким образом, временные неудобства и ограничения движения транспорта в Житомире направлены на улучшение жизни жителей в будущем.

Следует также отметить, что "Укрзализныця" расширяет перечень поездов с женскими купе. Через Житомирщину будет курсировать новый поезд с женскими купе — ⁠⁠№98/97 Ковель — Киев.

Женские купе будут в вагоне №5. В таких купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе.

