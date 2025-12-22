Подорожчання продуктів у Кіровоградській області формує поступову тенденцію до збільшення вартості основних товарів.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області відчувається на всіх сегментах споживчого кошика, повідомляє Politeka.

За даними на 16 грудня 2025 року, середні ціни на популярні товари продовжують поступово зростати.

Бакалійні товари демонструють помірне підвищення. Манка «Хуторок» (800 г) у середньому коштує 39,66 грн. Найдешевше її пропонує Novus — 38,49, найдорожче — Metro, де вартість переважно досягає 40,49. Порівняно з листопадом подорожчання становить 1,98 гривню.

Молочна продукція також підвищилася в ціні. Сметана «Президент» 15% (350 г) нині коштує 54,19 грн у середньому. Найвигідніші пропозиції — в Auchan (49,90), а найвищі — Metro, 56,68. Зростання за місяць склало 1,93 гривню.

Серед овочів буряк подорожчав несуттєво. Кілограм цього продукту переважно коштує 10,20 грн. Найнижча ціна — в Metro (6,90 гривень), а найбільша — у Megamarket, 16,20. За місяць середня вартість піднялася на 0,16 гривень.

Аналіз індексу споживчих цін свідчить, що найбільш помітне підвищення зафіксоване в молочному та круп’яному сегментах, тоді як овочі зростають повільніше. Експерти рекомендують порівнювати ціни в різних мережах і планувати закупівлі, щоб мінімізувати вплив подорожчання на сімейний бюджет.

Таким чином, подорожчання продуктів у Кіровоградській області формує поступову тенденцію до збільшення вартості основних товарів, що вимагає від споживачів уважності при плануванні витрат.

Споживачам варто відстежувати динаміку, адже відповідна ситуація продовжує впливати на бюджет українських родин.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: яка ситуація на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: українцям пояснили, на що можна витратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: як сарана вплине на ціни у магазинах.