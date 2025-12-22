Подорожание продуктов в Кировоградской области ощущается на всех сегментах потребительской корзины, сообщает Politeka.

По данным на 16 декабря 2025 г., средние цены на популярные товары продолжают постепенно расти.

Бакалейные товары демонстрируют умеренное повышение. Манка «Хуторок» (800 г) в среднем стоит 39,66 грн. Дешевле ее предлагает Novus — 38,49, самое дорогое — Metro, где стоимость преимущественно достигает 40,49. По сравнению с ноябрем подорожание составляет 1,98 гривны.

Молочная продукция также повысилась в цене. Сметана «Президент» 15% (350 г) в настоящее время стоит 54,19 грн в среднем. Самые выгодные предложения – у Auchan (49,90), а самые высокие – Metro, 56,68. Рост за месяц составил 1,93 гривны.

Среди овощей свекла подорожала несущественно. Килограмм этого продукта в основном стоит 10,20 грн. Самая низкая цена – в Metro (6,90 гривен), а самая большая – в Megamarket, 16,20. В месяц средняя стоимость поднялась на 0,16 гривен.

Анализ индекса потребительских цен свидетельствует, что наиболее заметное повышение зафиксировано в молочном и крупном сегментах, тогда как овощи растут медленнее. Эксперты рекомендуют сравнивать цены в разных сетях и планировать закупки, чтобы минимизировать влияние удорожания на семейный бюджет.

Таким образом, подорожание продуктов в Кировоградской области формирует постепенную тенденцию увеличения стоимости основных товаров, что требует от потребителей внимательности при планировании затрат.

Потребителям следует отслеживать динамику, ведь соответствующая ситуация продолжает влиять на бюджет украинских семей.

