Новый график движения поездов в Кировоградской области может повлиять на планы и поездки местных жителей, часто передвигающихся по железной дороге.

С 14 декабря 2025 вступит в силу новый график движения поездов в Кировоградской области, сообщает Politeka.

Об этом проинформировали на Facebook-странице регионального филиала «Одесская железная дорога» акционерного общества «Укрзализныця». Новый график движения поездов в Кировоградской области изменит маршруты и расписание пригородных электричек в регионе.

В частности, электрички №6663 будут отправляться из Предгорного парка в 8:25 и прибывать в Знаменку-Пасс. в 11:10, а №6664 будет курсировать от Знаменки-Пасс. в Кременчуг-Пасс. с 12:40 до 15:08.

На маршрутах через Павлыш и Бурты курсирование электропоездов также будет обновлено. №5889 будет отправляться из Кременчуга-Пассажирского в 4:35, проходить Крюков-на-Днепре в 4:41, Бурты в 5:03 и прибывать в Павлыш в 5:17.

В обратном направлении №6890 будет отправляться в 5:50 из Павлыша и прибывать в 7:44 в Предгорный парк. Вечерние рейсы: №6895 будут отправляться из Кременчуга-Пассажирского в 16:47 и прибывать в Павлыш в 17:45, а №6896 будет уходить из Павлыша в 18:13 и прибывать в Предгорный парк в 19:50.

№6899 будет отправляться в 20:25 и доезжать в 21:56, а №5890 будет выходить в 22:30 из Павлыша, будет проходить Бурты в 22:42, Крюков-на-Днепре в 22:56 и будет прибывать в03

Новый график движения поездов в Кировоградской области затронул и направление Светловодск-Бурты. №6951 будет отправляться из Светловодска в 5:30 и прибывать в Бурты в 5:55, №6952 будет отправляться из Буртов в 6:19 и прибывать в Светловодск в 6:45.

Дневное курсирование обеспечат №6953 в 8:50 и №6954 в 9:50, а послеобеденный рейс №6955 будет отправляться в 13:41 и прибывать в 14:05, №6956 будет выходить из Буртов в 14:40 и прибывать в Светлоск.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: какая ситуация на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: украинцам объяснили, на что можно потратить выплаты.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Кировоградской области: как саранча повлияет на цены в магазинах.