Работа для пенсионеров в Запорожье становится доступнее благодаря новым вакансиям в розничной торговле, сервисных компаниях и логистике, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет портал work.ua.

Местные работодатели предлагают официальное трудоустройство, гибкие условия и профессиональное развитие.

Сеть «Господин Маркет» приглашает на должность заместителя администратора магазина. В обязанности входит контроль ценников, работа с кассой, прием и выкладка товара, проведение инвентаризаций и постановка задач персонала. Заработная плата составляет 19 000 грн, график - 4/2 или 3/2 с 8:00 до 20:00. Компания гарантирует официальное трудоустройство, карьерный рост и поддержку команды.

Магазин техники и электроники COMFY в ТРЦ "Амстор" ищет продавца-консультанта. Сотрудник консультирует клиентов, помогает с выбором гаджетов и товаров для дома, проходит обучение через корпоративную платформу и получает поддержку наставника. Заработок варьируется от 19500 до 28000 грн. График – 5/2 по 8 часов, с возможностью карьерного роста от стажера до директора магазина.

Компания «Единая Доставка Воды» предлагает вакансию водителя-курьера на доставку бутылированной воды. Работник планирует маршруты, обеспечивает своевременную доставку и взаимодействует с клиентами. Заработная плата зависит от объемов доставки – от 30 000 до 50 000 грн. График гибкий: 3×3, 4×2, 5×2 или подработка 2×2 и вечерние смены. Требования – водительские права категории B, опыт вождения от одного года, физическая выносливость и коммуникабельность.

Таким образом, Работа для пенсионеров в Запорожье предлагает разные варианты занятости: от административных и торговых позиций до логистики. Каждый может выбрать gjcfle в соответствии со своими навыками, графиком и пожеланиями, получая стабильный доход и возможность обучаться новым профессиям.

