Дефицит продуктов в Одесской области в этом сезоне обострился из-за сокращения предложения капусты, что подтверждают профильные исследователи, сообщает Politeka.

По их оценке, нестабильная погода и ограниченные возможности для долгого хранения повлияли на урожай и подтолкнули цены вверх.

Аналитики отмечают, что хозяйства столкнулись с нехваткой инфраструктуры, способной обеспечить качество продукции в течение зимнего периода. Часть собранных овощей не выдержала необходимые условия, поэтому рынок получил меньший объем товара, чем ожидалось.

Специалисты подчеркивают, что такая ситуация лишь усугубила Дефицит продуктов в Одесской области, поскольку снижение ресурса создало дополнительное давление на потребителей и торговые точки. В результате магазины и рынки фиксируют заметные колебания стоимости.

Несмотря на расширение площадей после прошлогоднего подорожания, фермеры не смогли компенсировать потери из-за слабых возможностей для надежного хранения. Эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости в зимне-весенний период, если условия не изменятся.

Рынок капусты остается зависимым от циклических колебаний. Высокая цена стимулирует аграриев расширять производство, в то время как низкая маржа уменьшает площади и снова формирует недостаток. Специалисты отмечают, что решение проблемы возможно только при техническом обновлении и развитии сети современных хранилищ.

Специалисты советуют потребителям внимательнее планировать закупки и следить за ситуацией во избежание неудобств в периоды повышенного интереса к сезонной продукции.

Кроме того, в Одесской области тоже дорожают продукты.

В магазинах остается широкий ассортимент молока, йогуртов, сметаны, творога и безлактозных изделий.

Источник: EastFruit.

