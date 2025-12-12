Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области и других категорий уязвимых лиц становится важным инструментом поддержки.

В 2025 году денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется благотворительным фондом «Каритас», однако получить ее могут только те, кто отвечает установленным критериям, сообщает Politeka.

Такую информацию дает официальный канал организации.

Поддержка реализуется в рамках проекта «Поддержка и обеспечение базовых потребностей особо уязвимых людей, проживающих в зоне 0–50 км вдоль столкновения на юге и востоке Украины».

Программа предусматривает предоставление медицинских грантов, благодаря которым можно приобрести необходимые лекарства или пройти лечение. Кроме того, действует многоцелевая помощь, позволяющая направить средства на самые неотложные нужды: оплату коммунальных услуг, питание или приобретение вещей первой необходимости.

Доплаты доступны жителям населённых пунктов, расположенных в радиусе 0–50 км от линии фронта. Это преимущественно небольшие общины с населением до 5000 человек, где возможности людей самостоятельно справиться с трудом ограничены.

Основное внимание сосредоточено на наиболее уязвимых категориях. Среди них — одинокие люди от 55 лет и старше, не имеющие поддержки со стороны родных или близких. Также право на выплаты получают лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, для которых доступ к лекарству критически важен.

Отдельная группа — люди с инвалидностью, нуждающиеся в постоянном уходе и специальной поддержке. Программа охватывает многодетные семьи, где воспитывают троих и более детей, ведь обеспечение всех членов семьи становится значительным финансовым бременем.

Кроме того, помощь могут получить одинокие матери, родители или опекуны, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми. Поддержка предоставляется беременным женщинам и матерям с малышами до 3 лет, чтобы обеспечить надлежащие условия жизни и развития ребенка.

Итак, денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области и других категорий уязвимых лиц становится важным инструментом поддержки тех, кто больше нуждается в посторонней опеке в условиях сложной ситуации.

