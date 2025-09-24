Дополнительным критерием получения денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области выступает низкий уровень дохода на одного члена домохозяйства.

В Украине на отопительный сезон 2025-2026 годов государство предоставит денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области для приобретения твердого топлива.

Такое решение принял Кабинет Министров Украины.

Выплаты будут производиться за счет средств Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и других международных гуманитарных организаций.

Финансовая поддержка предназначена для двух основных категорий:

Без учета критериев уязвимости. Помощь смогут получить все семьи, проживающие в населенных пунктах, расположенных в 10-километровой зоне от границы с РФ или линии фронта, при условии, что они отапливают свои дома твердым топливом.

Для уязвимых категорий населения. Речь идет о жителях территорий активных боевых действий в 9 областях вне 10-километровой зоны. Это Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская и Николаевская области.

Кого считают уязвимыми

К категориям населения, имеющим приоритет в получении выплаты, обычно относятся те, кто имеет ограниченные возможности для самообеспечения или больше всего пострадал от войны.

Это, в частности:

многодетные семьи с тремя и более детьми;

одинокие родители, воспитывающие детей до 18 лет;

люди с инвалидностью или члены семей с хроническими заболеваниями или особыми потребностями;

пожилые люди, особенно одинокие пенсионеры;

внутренне перемещенные лица, покинувшие свои дома из-за боевых действий.

Дополнительным критерием получения денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области часто выступает низкий уровень дохода на одного члена домохозяйства. Это позволяет направить поддержку прежде всего тем, кто в ней больше всего нуждается.

Как получить денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области

Средства будут перечислены в сентябре-октябре 2025 года. Для этого необходимо подать заявление в местный орган управления социальной защиты по месту жительства – зарегистрированным или фактическим. Обратиться может как сам заявитель, так и его законный представитель.

Деньги поступят в безналичной форме на банковский счет, указанный в заявлении. Если после подачи документов семья или отдельный человек будут вынуждены эвакуироваться в более безопасный регион, право на помощь сохраняется – выплата все равно будет засчитана.

