Работа для пенсионеров в Ивано-Франковской области становится не только источником дохода, но и возможностью получить новые навыки.

Работа для пенсионеров в Ивано-Франковской области становится все доступнее благодаря открытию новых вакансий в сфере финансов и легкой промышленности, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет портал work.ua.

Местные компании предлагают разные позиции с официальным трудоустройством, стабильной оплатой и прозрачными условиями труда.

Учреждение «На Моменте», специализирующееся на обмене валют и криптовалют, открыло вакансию кассира. Зарплата составляет 15 000–25 000 грн, включая бонусы за активность. Работники получают комфортное рабочее пространство, удобный график 2/2 или 3/3 (08:00—20:00), а также обучение с первого дня и перспективу карьерного роста. Компания уже насчитывает 70 отделений по Украине и продолжает расширять сеть, обеспечивая стабильность новых сотрудников.

В сфере легкой промышленности учреждение «OS.9» предлагает должность оператора видеонаблюдения и мастера по изготовлению ключей. Оператор получает 20 000 грн за работу в офисе, осуществляет видеоконтроль персонала, работает в дружественном коллективе и имеет график 4/2 с 9:00 до 20:00. Учеба для новичков проводится на месте, что позволяет быстро освоить обязанности.

Мастер по изготовлению ключей получает 20 000–25 000 грн с ежедневной оплатой и проходит короткую учебу в течение 5–10 дней. Работа рядом с домом, поддержка наставников и современное оборудование обеспечивают комфортное обучение и профессиональный рост. Компания открыто приглашает как опытных специалистов, так и новичков с желанием развиваться.

Таким образом, работа для пенсионеров в Ивано-Франковской области становится не только источником дохода, но и возможностью получить новые навыки, развивать карьеру и работать в стабильных компаниях с прозрачными условиями. Новые вакансии создают условия для активного привлечения пенсионеров на рынок труда, обеспечивая достойные условия и развитие компетенций.

Последние новости Украины:

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области: что известно о ситуацие

Повышение тарифов на воду в Ивано-Франковске: для кого вырастут цены

Ограничение движения транспорта в Ивано-Франковской области: где именно нельзя будет проехать