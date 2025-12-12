Денежная помощь в Харьковской области для пенсионеров и других категорий украинцев имеет четкое направление, помочь тем, кто наиболее уязвим в нынешних условиях войны.

Денежная помощь в Харьковской области для пенсионеров и других категорий украинцев предоставляется только при соблюдении определенных условий, пишет Politeka.net.

О новом проекте поддержки объявил благотворительный фонд "Каритас".

В рамках этой инициативы оказывается поддержка в двух основных формах: медицинские гранты для нуждающихся в лечении или приобретении жизненно необходимых препаратов и многоцелевая денежная помощь в Харьковской области для пенсионеров и других категорий украинцев, которую можно использовать на самые неотложные нужды.

Программа имеет четкое направление — помочь тем, кто наиболее уязвим в нынешних условиях войны. Речь идет о жителях населенных пунктов, расположенных в пределах от 0 до 50 км от линии фронта, где численность населения не превышает 5000 человек. Именно в таких общинах условия жизни самые тяжелые, ведь из-за постоянных обстрелов и ограниченного доступа к ресурсам люди лишены возможности самостоятельно обеспечить свои необходимые потребности.



К целевым группам, которые могут получить помощь, относятся:

одинокие лица в возрасте от 55 лет и старше, не имеющие поддержки со стороны родственников;

люди с тяжелыми болезнями, нуждающиеся в лечении или постоянном приеме медикаментов;

лица с инвалидностью, имеющие ограниченные возможности для обеспечения себя необходимым;

многодетные семьи, в которых воспитывается три и более несовершеннолетних детей;

одинокие матери или родители, а также опекуны, ухаживающие за несовершеннолетними;

беременные женщины и матери с детьми младше 3 лет, которые особенно нуждаются в заботе и надлежащих условиях для жизни.

Реализация этой гуманитарной инициативы проходит в сотрудничестве с Каритасом Украины при поддержке Каритаса Германии и Министерства иностранных дел Германии (GFFO).

